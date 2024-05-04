В "Волчьем логове" Гитлера нашли останки людей без конечностей

Страшную находку сделали исследователи развалин главной ставки Гитлера на территории Польши.Исследователи территории бывшей ставки Гитлера в Польше обнаружили останки пяти человек, включая новорождённого ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии