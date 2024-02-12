AFTERSHOCK Я всегда думал, почему левые (патриоты СССР) так судорожно держатся за Сталина.
Закрыл ядерным щитом и спас умирающую страну от катастрофы. Почему русские должны уважать Хрущёва и Ельцина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Добавлю немного, в отличие от лысого пидора, который только разваливал фронты и просирал сражения, брежнев потерял дикцию, а возможно, еще и приобрел кучу болячек, которые его свели в могилу из-за контузии, полученной во время перехода на Малую Землю, и солдаты с теплотой отзывались о Леониде Ильиче - начальник политотдела армии мог не быть на передке, а Брежнев там все время был...Да, может, маршала ему присвоили авансом и в мирное время, но полковника и генерал-майора он заслужил. А из хрущова генерал-лейтенант, как из собачьего дерьма - пуля
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
Да это, похоже, заказной либераст, конъюнктурщик, толком ничего не знающий, но стремящийся свои тухлые идеи донести. Ну до детей ЕГЭ это у него получится, скорее всего, а те, кто жил в то время- они его размажут по говну
Ответить
4 час.
S
Sobering
С приходом Хруща победил троцкизм. Все эти якобы плюсы - это не заслуга Хруща, это установка глобалистов. Как и минусы - это установка глобалистов. Троцкисты в лице генсеков и союзной элиты мечтали войти в глобальную элиту. Но их прокатили, разрешив только их жёнам шопинг в Европе. Троцкистам нужен был паритет между США и СССР. Потому всё то, что считалось нужным населению в СССР - заставляли сдавать на Запад, а всё то, что способствовало паритету - берегли в СССР как зеницу ока.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии