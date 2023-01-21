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РКН ограничит передачу платёжной информации в Telegram

РКН ограничит передачу платёжной информации в Telegram

РКН включит Telegram в число иностранных мессенджеров.фото: unsplash.com/Christian Wiediger--> Созданный Павлом Дуровым сервис сообщений Telegram включат в число иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платёжной информации.

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