РКН ограничит передачу платёжной информации в Telegram

РКН включит Telegram в число иностранных мессенджеров.фото: unsplash.com/Christian Wiediger--> Созданный Павлом Дуровым сервис сообщений Telegram включат в число иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платёжной информации.
РКН включит Telegram в число иностранных мессенджеров.фото: unsplash.com/Christian Wiediger--> Созданный Павлом Дуровым сервис сообщений Telegram включат в число иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платёжной информации.
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