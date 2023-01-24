Военное обозрение

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Нестратегическое ядерное оружие. Контроль и учет

Нестратегическое ядерное оружие. Контроль и учет

С самого начала переговоров по ограничению стратегического вооружения (ОСВ-1; 1973) еще в далеком 1972 году СССР поставил вопрос об учете американских ядерных средств передового базирования в Европе и Азии, которые, ввиду их приближенности к советской территории, были для нас практически равнозначны по угрозе ядерному вооружению стратегического … .

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