Нестратегическое ядерное оружие. Контроль и учет

С самого начала переговоров по ограничению стратегического вооружения (ОСВ-1; 1973) еще в далеком 1972 году СССР поставил вопрос об учете американских ядерных средств передового базирования в Европе и Азии, которые, ввиду их приближенности к советской территории, были для нас практически равнозначны по угрозе ядерному вооружению стратегического … .