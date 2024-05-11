20 лет «ДОМа-2»: как изменились звезды проекта Ирина ОрлонскаяСкандальной телестройке «ДОМ-2» исполнилось 20 лет, и, несмотря на все слухи и споры, проект до сих пор остается на плаву и заинтересовывает зрителей.