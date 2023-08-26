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Вопрос дня: куда уходит ЧВК «Вагнер» из белорусского лагеря?

Вопрос дня: куда уходит ЧВК «Вагнер» из белорусского лагеря?

ИРИНА МИШИНА Сокращение и закрытие военных лагерей ЧВК «Вагнер» в Беларуси началось еще 1 августа. Минобороны отказалось выделять деньги на оплату этих лагерей, а в бюджете Союзного государства средств не нашлось.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Музыкантам оркестра &quot;Вагнер&quot;  -УРА, УРА ,УРА!!!!!!👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️
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9 час.
Борис Виленский
Странные люди. Может выложить в печати все секретные карты и планы МО РФ.
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8 час.

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