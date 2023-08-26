Вопрос дня: куда уходит ЧВК «Вагнер» из белорусского лагеря?

ИРИНА МИШИНА Сокращение и закрытие военных лагерей ЧВК «Вагнер» в Беларуси началось еще 1 августа. Минобороны отказалось выделять деньги на оплату этих лагерей, а в бюджете Союзного государства средств не нашлось.
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