Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Европа начала трещать по швам: Москва дождалась своего часа

Европа начала трещать по швам: Москва дождалась своего часа

Сентябрь для российской внешней политики задался. Он стартовал с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, где Владимиру Путину выдалась возможность лишний раз очно пообщаться с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

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