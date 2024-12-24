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Достать до Москвы: Украина тайно делает ракеты в гараже и не хочет мира – The Economist

Достать до Москвы: Украина тайно делает ракеты в гараже и не хочет мира – The Economist

Тема мирных переговоров прочно встала в повестку дня даже на Западе, однако сами украинцы, похоже, не желают мира и окончания конфликта, стараясь делать оружие тайно в гаражах и укрытиях, чтобы продолжать бесполезное сопротивление.

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