РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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О легендарном Отто Шмидте расскажут в щукинской библиотеке

Библиотека № 243 приглашает отметить 135-летие со дня рождения полярного исследователя Отто Шмидта. Приходите 25 сентября в 14.

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