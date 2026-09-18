Объявлен новый конкурс на переделку проекта планировки у "Театральной"

В Адмиралтейском районе Петербурга ожидает открытия станция метро «Театральная». Она была построена несколько лет назад, но выход на поверхность для нее пока не определили.
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