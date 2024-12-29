Швеция активно расширяет территорию кладбищ на случай больших потерь в ходе военного конфликта Швеция активно готовится к войне, расширяя кладбища на случай больших потерь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Швеция активно расширяет территорию кладбищ на случай больших потерь в ходе военного конфликта Швеция активно готовится к войне, расширяя кладбища на случай больших потерь.
Свежие комментарии