Явка избирателей во второй день голосования в Тамбовской области составила 47,58%

Завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Тамбовской областной Думы. По данным регионального избиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 19 сентября оставила 47,58% (363 214 человек).
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