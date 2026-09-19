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Новости Тамбова

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Явка избирателей во второй день голосования в Тамбовской области составила 47,58%

Явка избирателей во второй день голосования в Тамбовской области составила 47,58%

Завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Тамбовской областной Думы. По данным регионального избиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 19 сентября оставила 47,58% (363 214 человек).

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