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Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 20-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Мехико. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 25 октября 1-я практика: 21:30 – 22:30 Суббота, 26 октября 2-я практика: 1:00 – 2:30 3-я практика: 20:30 – 21:30 Воскресенье, 27 октября Квалификация: 0:00 – 1:00 Гонка: 23:00 Где смотреть Гран-при Мехико-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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