Обозреватель польского журнала Polityka Михал Фишер Украину в зоне своего влияния. По его словам, Запад пытался нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года конфликта ослабели как возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранная помощь.
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