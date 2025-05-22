Политика как он...
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Политика как она есть

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В Польше заявили о невозможности удержать Украину в зоне влияния Европы

В Польше заявили о невозможности удержать Украину в зоне влияния Европы

Обозреватель польского журнала Polityka Михал Фишер Украину в зоне своего влияния. По его словам, Запад пытался нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года конфликта ослабели как возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранная помощь.

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