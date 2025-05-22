Обозреватель польского журнала Polityka Михал Фишер Украину в зоне своего влияния. По его словам, Запад пытался нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года конфликта ослабели как возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранная помощь.