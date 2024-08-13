Ученые КНЦ СО РАН нашли новые материалы для создания спинтронных устройств

Магнитные и физические свойства пленок германида марганца (Mn₅Ge₃), отработав технологию их выращивания, исследовали красноярские ученые, 13 августа сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на пресс-службу.
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