Готовность к детскому отдыху под контролем

В Салехарде стартовала приемка пришкольных лагерей. Специальная межведомственная комиссия посетила четвертую и шестую школы города, чтобы убедиться, насколько безопасным и комфортным будет летний отдых детей, который начнется уже на следующей неделе.
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