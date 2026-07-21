Как выглядит гостевой маршрут шукшинского фестиваля в Барнауле. Фото

В преддверии одного из ключевых культурных событий Алтайского края — фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" — администрация Ленинского района Барнаула во взаимодействии с профильными комитетами и организациями-партнерами завершила комплекс мероприятий по формированию гостевого маршрута, сообщили в мэрии города.