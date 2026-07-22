Как наладить питание после 60, когда силы на исходе, а бюджет ограничен

Когда тебе за шестьдесят, привычный поход в магазин превращается в испытание. Помню это ощущение: каждая ступенька подъезда отзывается болью в коленях, давление пляшет, а в кошельке скромная пенсия, которую нужно растянуть на месяц.
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