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test mazurok

1 подписчик

🚕 Легальные перевозки: с 14 декабря водителей такси обяжут проходить

🚕 Легальные перевозки: с 14 декабря водителей такси обяжут проходить предрейсовые медосмотры и ежедневно проверять состояние автомобиля 🌡Все, кто хочет перевозить пассажиров, должны будут проходить визуальный медосмотр, делать тест на уровень алкоголя в крови и измерять давление перед отправкой в рейс.

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