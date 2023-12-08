🚕 Легальные перевозки: с 14 декабря водителей такси обяжут проходить предрейсовые медосмотры и ежедневно проверять состояние автомобиля 🌡Все, кто хочет перевозить пассажиров, должны будут проходить визуальный медосмотр, делать тест на уровень алкоголя в крови и измерять давление перед отправкой в рейс.