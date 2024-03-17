В восьми муниципалитетах Поморья обновят пешеходные переходы и светофоры

Минтранс региона объявил результаты конкурса по предоставлению субсидий муниципальным бюджетам для обеспечения безопасности дорожного движения— Президентский нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволяет нам не только модернизировать региональные трассы, но и создавать необходимую дорожную инфраструктуру, — написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.