Душевнобольную жительницу Волгограда сделали соучастницей аферы

Мошенники в Волгограде втянули психически нездоровую мать двоих малолетних детей в кредитную аферу. Центральный райсуд признал даму виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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