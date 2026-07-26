Переросшие огурцы в этой заготовке не узнать: в банке появляется вкус, которого от них совсем не ждешь

Начиная с середины июля, когда огурцы созревают массово, возникает вопрос об их переработке. Дзен-канал «В саду у Валентинки» предлагает не выбрасывать перезрелые экземпляры, а приготовить варенье с неожиданным ананасовым вкусом.
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