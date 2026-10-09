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Волейбольное «Динамо-Ак Барс» сыграет на выезде с краснодарским «Динамо»

Волейбольное «Динамо-Ак Барс» сыграет на выезде с краснодарским «Динамо»

Фото: dinamo-kazan.com Сегодня в рамках второго тура женской волейбольной Суперлиги краснодарское «Динамо» дома примет казанское «Динамо-Ак Барс».

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