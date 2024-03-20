МККК: некоторые считающиеся пропавшими в зоне СВО не помнят номера близких

Причина, по которой без вести пропали некоторые военные, оказалась весьма неожиданной. Многие военные, которые пропали без вести в зоне спецоперации на Украине, на самом деле живы, но связаться с родными не могут по той простой причине, что не помнят номера телефонов, а это лишает их возможности послать о себе хоть какую-нибудь весточку.