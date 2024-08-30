Вот ведь интересное дело — оказывается, генерал армии Павел Попов, человек, которому доверили охранять покой и развивать боеспособность нашей Родины, нашел способ "развивать" свою собственную недвижимость.
Задержан Замминистра Обороны РФ Генерал Армии Павел Попов. Но за что?
Комментарии
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Александр Попов
Если ВИНОВАТ - на ПЖЗ и конфискация на 3 колена.
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5 час.
Михаил Сартин
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Петр 1 отрубил бы голову. Сталин- бы расстрелял, и всю семью в тюрьму. Что его ждет у нас - 10-15 лет, за хорошее поведение через три года отпустят. И будет он жить и жизни радоваться. Что, я может быть не прав?
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3 час.
Татьяна Кибишева
Прав, обидно, но... Прав!!!
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2 час.
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