Задержан Замминистра Обороны РФ Генерал Армии Павел Попов. Но за что?

Михаил Сартин

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Петр 1 отрубил бы голову. Сталин- бы расстрелял, и всю семью в тюрьму. Что его ждет у нас - 10-15 лет, за хорошее поведение через три года отпустят. И будет он жить и жизни радоваться. Что, я может быть не прав?