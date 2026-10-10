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Где взять силы на изменения, когда кажется, что их нет

Почему мы чувствуем бессилие Вы знаете, что нужно изменить. Вы понимаете, что текущая ситуация вас разрушает.

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