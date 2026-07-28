Птица-зонтик: как черная цапля превращает крылья в ловушку для рыбы

Черная цапля — это не просто элегантная птица, а настоящий мастер маскировки и тактики. Её уникальный способ охоты, напоминающий раскрытый зонтик, привлекает внимание фотографов и любителей природы по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии