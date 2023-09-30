В бундестаге заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.
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