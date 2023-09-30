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RT Russia

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Свежие комментарии

  • Зоя
    неужели нельзя убыстрить этот акт самим украинцам.....Экс-разведчик США...
  • Зоя
    не успеют зевнуть....В бундестаге заяв...
  • Сергей Oблезов
    Неужели там все без мозгов? Неужели там некому объяснить дуре, что Россия в случае дальнейших таких действий, просто ...В бундестаге заяв...

В бундестаге заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus

В бундестаге заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Неужели там все без мозгов? Неужели там некому объяснить дуре, что Россия в случае дальнейших таких действий, просто в считанные минуты загонит Германию в каменный век и никто даже не скажет ничего в ответ.
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3 час.
Зоя
не успеют зевнуть....
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14 мин.

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