Георгий Борисенко, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что соглашения по российским базам в Хмеймиме и Тартусе, которые будут преобразованы в учебно-логистические центры, могут быть подписаны до конца этого года.
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