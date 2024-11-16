Правильнее было бы назвать статью «ИБД во имя спасения Зеленского», но тогда название статьи получилось бы слишком длинным, а я терпеть не могу длинные заголовки, сам не знаю почему.
ИБД имени Зеленского
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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