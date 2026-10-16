Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо ответил на вопрос о пропущенных голах команды. – Насколько вы ориентируетесь на ожидаемые голы (xG)? В этом сезоне об этом много говорят, и « Челси » забивает больше, чем предполагает показатель xG.