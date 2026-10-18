26 октября в России наступит полнолуние, известное как Луна Охотника, которое продлится три дня. Руководитель обсерватории Сергей Веселков объяснил, что Луна будет видна при ясной погоде и не требует телескопа для наблюдения.
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