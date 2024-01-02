В Японии увеличилось число пострадавших от землетрясения

Подтверждена гибель 48 человек в японской префектуре Исикава в результате землетрясения. Еще по крайней мере 50 получили травмы различной степени тяжести, сообщают «Известия» со ссылкой на местное издание.
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