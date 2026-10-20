Автоавария произошла сегодня, 20 октября, на объездной дороге Ново-Ленино в городе Иркутске. Госавтоинспекторы предварительно установили, что 53-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», который ехал со стороны Московского тракта, допустил столкновение с девушкой на электросамокате.