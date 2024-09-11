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Учитель музыки уже два года ведет математику: жители Краснодара жалуются на нехватку педагогов в школах

Учитель музыки уже два года ведет математику: жители Краснодара жалуются на нехватку педагогов в школах

Учитель музыки уже два года ведет математику: жители Краснодара жалуются на нехватку педагогов в школахВ соцсетях родители учеников средней школы № 70 в Краснодаре жалуются на хроническую нехватку учителей в учебном заведении.

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