Учитель музыки уже два года ведет математику: жители Краснодара жалуются на нехватку педагогов в школах

Учитель музыки уже два года ведет математику: жители Краснодара жалуются на нехватку педагогов в школахВ соцсетях родители учеников средней школы № 70 в Краснодаре жалуются на хроническую нехватку учителей в учебном заведении.
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