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Может быть, сдаться?

Может быть, сдаться?

Vik1 Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении к российскому народу ясно дал понять, что Россия запустит больше ракет средней дальности типа МБР, но предупредит гражданское население покинуть территорию до того, как ракета прилетит.

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