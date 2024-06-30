FT: производители ЕС боятся разорения из-за дешевых российских удобрений

Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look Европейские производители удобрений опасаются, что поток дешевых удобрений из России вынудит компании ЕС уйти с рынка или покинуть континент, что поставит под угрозу продовольственную безопасность, сообщает британская газета Financial Times.
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