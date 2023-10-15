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Женскую велогонку в Чикаго выиграли два трансгендера

Женскую велогонку в Чикаго выиграли два трансгендера

25-летняя Тесса Джонсон (на фото) взяла золото, а 30-летняя Эвелин Уильямсон – серебро. Лишь одной биологической женщине удалось подняться на подиум, да и то лишь потому, наверно, что других пидарасов среди участников гонки не было.

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