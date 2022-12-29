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Топ-15 горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья

Топ-15 горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья

Оглавление Спортивный парк «Волен» Спортивный парк «Степаново» Горнолыжный клуб Леонида Тягачева / Горнолыжный центр Шуколово Спортивный парк «Сорочаны» Спортивно-развлекательный парк «Яхрома» Спорткомплекс «Кант» Всесезонный горнолыжный комплекс «Лисья гора» Спортивно-развлекательный горнолыжный курорт«Лата Трэк» Спортивный центр ЦСКА «Крылатские холмы» Горнолыжный клуб Гая Северина (Чулково) Спортивно-развлекательный комплекс Спортивно-развлекательный комплекс «Воробьевы горы» Горнолыжный склон «Севастопольский проспект» («Узкое») Горнолыжный центр «Лоза» Горнолыжный комплекс «Ново-Переделкино» Горнолыжный комплекс «Куркино» Спортивный парк «Волен» «Волен» — разноплановый парк зимнего отдыха под Дмитровом, если ищете, где покататься на сноуборде, лыжах, снегоходах, квадроциклах.

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