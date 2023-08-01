Театр абсурда

8 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Уваисова
    не рой другому яму, сам попадешь. А еще дурак думкой богатеет. Пусть о своем ближайшем будущем озаботится!Зеленский надеетс...
  • Анатолий Воробьев
    ТОЛЬКО ТАК!!!-----------------------Никаких "мирных переговоров"! Только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ на условиях Росси...Неудачную атаку а...
  • Алексей Камышов
    Никаких "мирных переговоров"! Только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ на условиях России и полная ликвидация бывшего госуда...Неудачную атаку а...

Предатель получил по заслугам. В доме Фридмана проходят обыски

Предатель получил по заслугам. В доме Фридмана проходят обыски

Скупой платит дважды, а предатель Родины - всегда. Спокойной жизни в Лондоне у владельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена не получается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх