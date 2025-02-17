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  • Влад Владимиров
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США хотят получить половину доходов от продажи природных ресурсов Украины

США хотят получить половину доходов от продажи природных ресурсов Украины В Сети опубликованы основные положения проекта соглашения между Украиной и США по природным ресурсам.

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