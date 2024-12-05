Учёные из России создали эффективный алгоритм для управления двигателями лунного корабля

Исследователи определили наилучшие параметры для манёвров, которые будет совершать лунный корабль.Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" представили инновационный алгоритм управления двигателями ориентации и стыковки для лунного корабля России ПТК НП ("Федерация" или "Орёл").