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Учёные из России создали эффективный алгоритм для управления двигателями лунного корабля

Учёные из России создали эффективный алгоритм для управления двигателями лунного корабля

Исследователи определили наилучшие параметры для манёвров, которые будет совершать лунный корабль.Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" представили инновационный алгоритм управления двигателями ориентации и стыковки для лунного корабля России ПТК НП ("Федерация" или "Орёл").

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