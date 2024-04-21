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Кимаковский: группировка войск Украины в Семеновке рискует оказаться в окружении

Кимаковский: группировка войск Украины в Семеновке рискует оказаться в окружении

Группировка Вооруженных сил Украины в Семеновке под Авдеевкой рискует оказаться в окружении. Об этом, как информирует ТАСС, рассказал Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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