Руссо туристо на Украине

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРуссо туристо на Украине Школа экзорцистов Вчера вечером узрела в твиттере дивные картинки. Вот одна из них: Изображение из открытых источников.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ПереверзеваНадежда Андреевна - позор отечества. Не стыдится старушонка такую порочащую русских журналистов пакость публиковать.Алла Щенева (Белоусова)А что не так написано? Стало стрёмно на Украину ездить, тем более на отдых.Ирина ПереверзеваВ таком тоне, и в таких выражениях говорить и писать о чужих странах и чужих семьях просто позорно и непристойно.GGarryАвтор придурок??? Почему нельзя ездить на украину? А если там родственники?Алла Щенева (Белоусова)Машинку на картинке видели? Лучше не рисковать...Лада МираА ни чего ,если "туристы " к родне приехали?Лада МираДа уж ,обезьяны с гранатой даже Еуропе не нужны )НадеждаЯ помню еще в 90-е ездили к роственникам на Украину и при пересечении границы укр.таможенники пытались хоть к чему придраться, лишь бы что дали, даже пачку сигарет(!)) Ни за что, просто так, потому что ущербный какл хочет курить и он считает, что боХатый "москаль" ему должен дать все равно что, хоть печенюшку...) Один сказал мужу: "Дай сигареты", муж вытащил пачку и дает ему, чтобы тот вытащил сигарету, а тот говорит:" Нет, пачку!" Муж говорит, что у него нет пачки) Того переклинило и он стал цепляться ко всему!) У меня тогда был не поменян паспорт после регистрации брака, а в РФ не было самих бланков паспортов и мне дали справку. Я позвонила в представительство Украины в СПб и спросила, будут ли у меня проблемы с пересечением укр.границы, мне ответили что нет, а если воникнут, то запишите фамилии и мы примем меры. Когда ко мне привязались с этим, я передала слова представителя укр.консула и тут же мне отдали мою справку и сказали: "Едьте!") Вот оно присущее чувство собственной неполноценности селюкам, дорвавшимся до самой незначительной власти над хоть в чем-то зависящим от них людей!( Тут уж они способы на очень изощренные издевательства и мстительность(Комментировать
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