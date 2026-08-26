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Царьград

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Лантратова взяла под контроль проверку условий в больнице Самары

Лантратова взяла под контроль проверку условий в больнице Самары

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова взяла на личный контроль проверку условий в детской клинической больнице Самарской области после жалоб на нарушение санитарных норм и отсутствие питания для пациентов.

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