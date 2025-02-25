Сийярто призвал ООН взять под контроль вооружение, которое Запад передал Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в заседании Конференции ООН по разоружению в Женеве, заявил, что ООН должна создать механизм контроля за огромным количеством вооружений, накопленных на Украине за время продолжающегося там конфликта.
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