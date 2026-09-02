Россияне стали чаще уступать работодателям в спорах о зарплатах

Россияне стали чаще соглашаться на меньшую зарплату при поиске работы. По данным SuperJob, доля соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания, достигла максимума за всё время наблюдений.
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