Байден ответил на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Глава Белого дома Джо Байден предположил, что принадлежащее России тактическое ядерное оружие (ТЯО) пока не размещено на белорусской территории, однако президент США уже высказал свою озабоченность заявлениями, сделанными касательно таких планов.
Глава Белого дома Джо Байден предположил, что принадлежащее России тактическое ядерное оружие (ТЯО) пока не размещено на белорусской территории, однако президент США уже высказал свою озабоченность заявлениями, сделанными касательно таких планов.
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