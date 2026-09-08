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В центре Барнаула ограничили движение на одной из улиц до конца сентября

В центре Барнаула ограничили движение на одной из улиц до конца сентября

Из-за этого изменится схема маршрута автобуса № 41 С 8 сентября "СГК-Алтай" проведет аварийно-восстановительные работы на тепловой камере с полным перекрытием проезжей части улицы Папанинцев, в районе дома № 95 по переулку Ядринцева.

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