В центре Барнаула ограничили движение на одной из улиц до конца сентября

Из-за этого изменится схема маршрута автобуса № 41 С 8 сентября "СГК-Алтай" проведет аварийно-восстановительные работы на тепловой камере с полным перекрытием проезжей части улицы Папанинцев, в районе дома № 95 по переулку Ядринцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым