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Во Владимирской области рысь оказалась в ловушке на трассе М-12 «Восток»

Во Владимирской области рысь оказалась в ловушке на трассе М-12 «Восток»

Рысь оказалась в западне между проезжей частью и ограждением на автобане во Владимирской области.Во Владимирской области рысь оказалась в ловушке между проезжей частью и ограждением на трассе М-12 «Восток».

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