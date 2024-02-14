Во Владимирской области рысь оказалась в ловушке на трассе М-12 «Восток»

Рысь оказалась в западне между проезжей частью и ограждением на автобане во Владимирской области.Во Владимирской области рысь оказалась в ловушке между проезжей частью и ограждением на трассе М-12 «Восток».
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